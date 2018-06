De weg naar Fenerbahçe ligt open voor Philip Cocu

Dat Phillip Cocu (47) met zijn aanstaande vertrek bij PSV de boel aardig op de kop heeft gezet, is geen overdreven constatering. Natuurlijk was PSV voorbereid op een eventuele volgende stap van de trainer, maar zijn nakende transfer naar Fenerbahçe zorgt ook voor veel vragen. Vragen waarop nog niet in alle gevallen een sluitend of bevredigend antwoord is te geven. Cocu moet in Istanboel eerst nog gepresenteerd worden, Mark van Bommel moet bij PSV nog ja zeggen en bovendien met PSV afstemmen hoe zijn begeleidingsstaf eruit komt te zien. Pas dan is door de directie klare wijn te schenken. Gisteren zette de leiding van ‘Fener’ alvast een vervolgstap door huidig coach Aykut Kocaman een enkeltje arbeidsbureau te geven. Het maakt de weg vrij voor een enkeltje Turkije voor Cocu, die heel PSV heeft verrast.

Vuurdoop

Van Bommel was al min of meer aangesteld als trainer voor PSV onder 19 voor het komende seizoen, maar schuift bij een ‘ja’ uit zijn mond door naar PSV 1. Of het nu vervroegd of precies volgens plan is, het wordt voor de 41-jarige Limburger de vuurdoop als trainer-coach. Op een plek waar geen tijd meer is om te leren en elk jaar de landstitel het grote doel is. Gaat hij het doen met of zonder de inbreng van zijn o zo gelouterde schoonvader Bert van Marwijk? Daar is iets voor te zeggen, leert bijvoorbeeld het eerste jaar van Cocu (seizoen 2013-2014) en de eerste periode van Giovanni van Bronckhorst als trainer bij Feyenoord. Zij kregen hulp van respectievelijk Guus Hiddink en Dick Advocaat, in een soort ‘praatpaalrol’. Van Marwijk heeft eerder aangegeven open te staan voor een functie als assistent onder Van Bommel.

Agenda

Wat betekent een eventuele aanstelling van ‘Bommel’ voor de huidige technische staf van PSV? Het is een vraag waarop de club op dit moment nog geen antwoord kan geven. PSV begint op 27 juni aan de voorbereiding, terwijl de mogelijke nieuwe hoofdtrainer een dag eerder nog een pouleduel met Australië in de agenda heeft staan. Wie de eerste fase van de voorbereiding gaat leiden bij een vertrek van Cocu, is nog een belangrijk issue. Wordt dit Ruud Brood, die volgens zijn zaakwaarnemer Sigi Lens met PSV een akkoord heeft over een nieuw contract? En is dit ook naar de zin van Van Bommel, als hij na een vertrek van Cocu de verantwoordelijkheid oppakt?

Hoe de toekomst van Brood eruit komt te zien als Van Bommel én Van Marwijk bij PSV instappen, is voor de buitenwacht niet inzichtelijk. Hij wil zelf door bij PSV, dat voor komend seizoen nog belangrijke keuzes moet maken en ook aan belangstelling voor spelers nog het nodige kan verwachten.