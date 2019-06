De wilskracht van Luuk de Jong heeft PSV heel veel moois opgeleverd

PSV’ers blijven anno 2019 meestal niet langer dan een jaar of vier, vijf bij de club. Een enkeling gaat over die termijn heen, maar veel spelers staan stukken korter onder contract. Luuk de Jong had een van de uitzonderingen kunnen worden en nog tot 2022 bij kunnen tekenen in Eindhoven.

PSV en hij, dat klikte op veel fronten vanaf de eerste tot de aanstaande laatste seconde van de samenwerking. Vanaf zijn eerste training (voor het treffen met het Oostenrijkse St. Pölten in juli 2014) tot de laatste in mei 2019 (op trainingscomplex De Herdgang) was hij prominent aanwezig en ging de Achterhoeker voorop in de strijd. De Jong groeide in 58 maanden uit tot het boegbeeld van PSV. Soms was hij een mannetjesputter, ijzervreter en sloper tegelijk, die er in wedstrijden tot de laatste seconde alles uit perste en daarmee opvallend vaak succes boekte.

Kopspecialist

De Jong verraste in de eredivisie met een paar juwelen van omhalen. Wat ook beklijft, is zijn schitterende Champions League-goal tegen Tottenham Hotspur op Wembley. Wie zo snoeihard en zuiver met het hoofd een bal tegen de touwen kan krijgen, hoort bij de allerbeste koppers van Europa.

Dat hoofd leek af en toe van steen, maar heeft na 12 jaar topvoetbal al heel wat krassen en schrammen opgelopen. Luuk de Jong gooide zichzelf bij PSV overal voor als het moest en rende van voren naar achteren en weer terug als dat nodig was. Maakte hij geen goals, dan wilde hij belangrijk zijn voor het team.

Team

Een woord dat in elke nabeschouwing van de aanvoerder telkens terugkwam, team. Team, team, team: De Jong sprak erover na elke overwinning, remise of nederlaag en was bij PSV ook een speler die nooit of te nimmer wegdook als het een keer niet liep. De Jong wist bij PSV kleine en grote tegenslagen te verwerken en pakte na een stevige en nog altijd onbegrijpelijke vormcrisis in 2017 de draad weer op. Alsof er nooit een dip was geweest.

Hij reist spoedig naar Spanje om zijn transfer naar Sevilla FC af te ronden. De nummer zes in de eindstand van de Primera Divisíon van vorig seizoen moet hem nog medisch keuren, maar heeft met De Jong en PSV een akkoord op hoofdlijnen. PSV kan minimaal 12,5 miljoen incasseren en de aanvaller tekent een spetterend meerjarig contract.

Malen en Lammers