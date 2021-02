Debuut voor PSV én door Hiddink geselecteerd voor Curaçao: het echte werk is begonnen voor Jeremy Antonisse

PS­V-debutant Jeremy Antonisse (18) op de radar bij Belgische topclub

28 januari Bij PSV debuteerde dinsdag in Emmen de 18-jarige Jeremy Antonisse uit Rosmalen. Het talent heeft onlangs de stap naar Jong PSV gezet, waarna hij in Drenthe zijn debuut in het eerste elftal kon maken. Antonisse staat nog tot medio 2022 onder contract bij PSV en heeft zich in de kijker gespeeld bij een Belgische topclub, die zijn verrichtingen in de gaten houdt en ook belangstelling heeft om hem over te nemen. Die interesse is nog niet bij PSV zelf getoond, wat altijd doorslaggevend is.