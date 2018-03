Cocu: debuutroute Romero verloopt in principe via Jong PSV

Dat gaf trainer Phillip Cocu aan in aanloop naar PSV-NAC van zaterdagavond. De achterban van PSV hoopt dat de in de winterstop aangetrokken Argentijn binnenkort zijn debuut kan maken en misschien nog inzetbaar is in de slotfase van het seizoen. Cocu gaf aan dat hij de ontwikkelingen bij PSV nog even afwacht, alvorens hij een concreet debuutmoment kan noemen. De uitwedstrijd van Jong PSV met Telstar (volgende week vrijdag) lijkt het meest realistische duel voor zijn eerste wedstrijdminuten in PSV-shirt.