Definitief: Angeliño verlaat PSV en keert terug bij Manchester City

Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat diverse Europese topclubs interesse hadden in de voetballer. Meteen werd duidelijk dat The Citizens de beste papieren hadden, terwijl ook PSG in de race was. De Premier League-kampioen bedong in 2018 -bij de verkoop aan PSV- namelijk een terugkoopgarantie.

De Spanjaard was één van de sterkhouders van het afgelopen seizoen. In bijna alle spelersklassementen scoorde hij erg hoog en ook bij het Eindhovense publiek was de jeugdinternational zeer geliefd. Alleen al in de eredivisie was de linkspoot goed voor negen assists. Omdat Aziz Behich vorige maand ook al vertrok naar het Turkse Istanbul Basaksehir, zit de ploeg van Mark van Bommel nu zonder linksback in de A-selectie. Toni Lato van Valencia wordt al enige dagen genoemd als mogelijke versterking.