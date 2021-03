Definitieve selectie Jong Oranje voor het EK bekend: wel Gakpo en Teze, maar geen Ihattaren

Roger Schmidt vindt dat hij soms te emotioneel heeft gereageerd op scheids­rech­ters: ‘Ik ga dat verminde­ren’

12 maart In aanloop naar de topper tegen Feyenoord van zondagmiddag had Roger Schmidt veel te vertellen. De trainer gaf onder meer aan dat aanvaller Cody Gakpo na een blessure op de weg terug is bij PSV. Hij is optimistisch gestemd over de kans dat Gakpo zondag bij de selectie zit. ,,Het is nog niet helemaal zeker. Cody is deze week aangesloten in de teamtrainingen en hij heeft geen pijn meer, dat is het belangrijkste nieuws”, vertelde de coach.