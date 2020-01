Degelijk debuut voor Helmonder Kreekels, die in de voetsporen van zijn vader en opa treedt

De 18-jarige Kreekels en zijn al meer ervaren collega Maxime Soulas gaven weinig kansen weg tegen de Ajacieden en de mogelijkheden die er waren, werden door de goed keepende Youri Roulaux ongedaan gemaakt. Jong PSV had zelf ook niet de stootkracht om te scoren, waardoor het duel in 0-0 eindigde. Kreekels was tevreden met dat resultaat, hoewel hij ook beaamde dat het mogelijk was geweest om drie punten te pakken. ,,Dit is de volgende stap waar je allemaal op hoopt als je in de opleiding van PSV zit”, zei hij. Onder meer hoofdtrainer en hoofd opleidingen Ernest Faber behoorde tijdens het duel bij de toeschouwers en moet gezien hebben dat er vanuit PSV onder 19 weer een nieuwe generatie aankomt, die op de poort klopt bij Jong PSV.