Dennis Haar kiest op gevoel voor FC Utrecht: ‘Maar nog veertien mooie wedstrijden te gaan’

,,Op gevoel heb ik daarvoor gekozen", zegt Haar, die na dit seizoen geen coach van Jong PSV meer zal zijn. In Eindhoven was er waardering voor het werk van de 42-jarige trainer, maar de lokroep van Van den Brom was te sterk. ,,Ik heb met hem heel plezierig gewerkt bij AZ. Dat kan ik nu in een nieuwe omgeving doen en ik zie dat FC Utrecht de ambitie heeft om door te groeien."

Vierde

Net als PSV beschikken de Domstedelingen over een Jong-team in de Keuken Kampioen Divisie, al is die ploeg van een andere orde dan Jong PSV, dat momenteel vierde staat in de eerste divisie. Haar: ,,De afgelopen jaren hebben we veel jongens de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen en tegelijkertijd ook geprobeerd resultaten te halen. We hebben dit seizoen nog veertien mooie wedstrijden te gaan en zullen zien of we de competitie nog een beetje spannend kunnen maken." Haar en Jong PSV ontvangen volgende week in het Jan Louwers Stadion de gedoodverfde kampioen FC Twente (maandag) en Roda JC (vrijdag).