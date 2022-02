Dennis Vos (20) is op het veld de mentor van Jong PSV en heeft een meerjarige aanbieding van zijn club te pakken

Podcast Peesjevee-podast: ‘De tactiek van PSV tegen Ajax viel best te begrijpen’

Over de tactische variant van PSV-trainer Roger Schmidt in de topper tegen Ajax werd afgelopen weekend weinig gesproken. Reden was natuurlijk het moment voor de 1-2 van de Amsterdammers, waarbij een bal wel of niet over de lijn zou zijn geweest. Zo ongeveer heel Nederland had daar een mening over.

25 januari