Dennis Vos keert terug in Zuidoost-Brabantse defensie van Jong PSV: ‘Het is snel gegaan’

Bij Jong PSV is het aantal nationaliteiten in de selectie niet op de vingers van een hand te tellen. In het internationale elftal van Peter Uneken is de verdediging echter bijna net zo Zuidoost-Brabants als PSV zelf. Dennis Vos uit Nuenen, Mees Kreekels uit Helmond en Shurandy Sambo uit Geldrop waren dinsdagavond de basisspelers in de defensieve linie. Tegen NEC, een van de topploegen in de eerste divisie, boekten ze een verdienstelijk resultaat: 1-1.

De Jong PSV’ers hadden de overwinning voor het grijpen, maar moesten vlak voor tijd capituleren. Toch herstelde de ploeg zich met de remise goed van het pak rammel dat FC Volendam vrijdag voor de talenten in petto had. PSV vond de tieners en begin-twintigers voor het tweede elftal in meerdere windstreken. De keeper komt uit België (Maxime Delanghe), de spitsen uit de Verenigde Staten en IJsland (Richard Ledezma en Kristófer Kristinsson), een van de middenvelders uit Noorwegen (Mathias Kjølø) en een centrale verdediger is Braziliaan (Luis Felipe). Tussen al dat internationale talent heeft de Eindhovense club het grootste deel van de verdediging dus op een steenworp afstand gescout.

Sambo, Kreekels, Vos

Sambo (19) stak vorig seizoen voor het eerst zijn neus aan het venster en is snel uit aan het groeien tot een van de belangrijkste spelers van het team. Het offensieve spel van PSV lijkt de technisch vaardige rechtsback goed te passen. Kreekels heeft dit seizoen zijn plek afgedwongen bij Jong PSV en zet ook stappen richting een mooie carrière in het betaald voetbal. Met zijn achttien jaar doet hij een schat aan ervaring op in de Keuken Kampioen Divisie.

Relatief nieuw in de ploeg is Nuenenaar Dennis Vos, die eerder dit seizoen in een oefenwedstrijd zelfs al eens te zien was in het eerste elftal van Roger Schmidt. Ook hij is nog maar achttien en pakte dinsdag zijn derde wedstrijd in de eerste divisie mee. ,,Het is best snel gegaan de laatste paar jaar”, blikte hij terug na het treffen met de Nijmegenaren. ,,Dit is mijn elfde seizoen bij PSV en als je dan ineens tegen een ploeg als NEC speelt, gaat het hard. Voor het seizoen heb ik mezelf niet te veel druk opgelegd. Ik wilde wel heel graag veel spelen en dat leek ook snel te gaan gebeuren. Ineens zat ik zelfs bij het eerste elftal en dat ik daar al een keer mocht meedoen, vond ik fantastisch. Als je zolang hier in de opleiding zit en dan daar staat, ben je trots. Jammer dat ik kort daarna een blessure opliep, maar nu voel ik me weer goed en vanavond kon ik in de basis starten.”

Ruud van Nistelrooij

Vos kwam tegen NEC niet echt in de problemen. Hij werd na ruim een uur gewisseld, toen de beloften met 1-0 leidden. ,,Ik heb geprobeerd om zo lang mogelijk alles te geven. Ruim een uur ging het nu en ik hoop snel weer langer in actie te kunnen komen. Vrijdag misschien al, als we tegen De Graafschap spelen. Onder Ruud van Nistelrooij heb ik in PSV onder 19 denk ik een goede stap vooruit kunnen zetten, waardoor ik hier nu ook mijn mannetje kan staan. Hij heeft me de kans gegeven en daar ben ik dankbaar voor. Nu moet ik laten zien dat ik Jong PSV kan helpen om weer verder te komen.”

Dat doet Vos dus voorlopig samen met een aantal andere Zuidoost-Brabantse talenten, die in de verdediging gecompleteerd werden door aanvoerder Justin de Haas (voorheen Jong AZ). ,,Hopelijk mogen we snel weer met publiek spelen. Ook mijn familie wilde heel graag komen kijken vanavond.” Dat komt vast een keer goed, net zoals het met Vos vast wel goed gaat komen. Waar hij straks landt in het betaald voetbal, is nu nog niet te voorspellen. Voorlopig geniet en leert de jongeling tegelijk bij de beloften. ,,Het is een prachtige kans om in deze competitie te mogen uitkomen tegen ervaren ploegen.”