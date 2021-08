Denzel Dumfries kan vanaf nu zijn leeuwenhart in de Serie A tonen

Jong PSV kent weinig aanlooppro­ble­men richting nieuwe start in Dordrecht

6 augustus Het negende seizoen waarin Jong PSV actief is in de eerste divisie begint vrijdag in Dordrecht. Trainer Ruud van Nistelrooy leidt aan de Krommedijk zijn eerste officiële duel in het betaald voetbal als nieuwe hoofdcoach van het team. Hij is de opvolger van Peter Uneken, onder wie in het vorige voetbaljaar een veertiende stek in de eindstand werd bereikt.