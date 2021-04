Denzel Dumfries maakt Roger Schmidt even een gelukkig man: ‘Hij zei dat ik niet meer scoorde sinds hij er is’

De aanvoerder zat naast de coach en besprak het duel met hem na. Dumfries maakte zondagmiddag voor rust een fraaie treffer (de 2-0) met het hoofd, waardoor het treffen met de Almeloërs al snel niet meer spannend was.

Schmidt heeft Dumfries met zijn woorden een klein beetje tekort gedaan, want het was in alle competities toch alweer zijn vierde treffer van het seizoen. De vorige drie kwamen wel uit strafschoppen.

Slotakkoord van Ihattaren

Alleen het slotakkoord van Mohamed Ihattaren, die voor de 3-0 zorgde, maakte PSV-Heracles in de tweede helft nog interessant. ,,De punten waren het belangrijkste en het is jammer dat we de score niet hebben uitgebreid. Dat was wel mogelijk vandaag. We moeten proberen de lijn door te trekken die we in de eerste helft lieten zien. Goed veldspel en een hoog tempo, alleen hadden we onszelf meer goals moeten gunnen.”

Mohamed Ihatteren maakte zondag de derde treffer voor PSV.

Snapte hij de reactie van Ihattaren na zijn prachtige uithaal? De 18-jarige PSV'er zei in de camera dat niemand hem kapot krijgt.

,,Het is een fantastische goal die hij maakt. Er komen emoties los op zo'n moment. Ik ben na een goal wat rustiger, maar hij is nog jong en de emoties komen eruit. Voor mij is het belangrijkste dat hij deze treffer maakt en dat hij zijn toegevoegde waarde voor de ploeg laat zien. Dat is waar ik me op focus. Ik hou me dus niet bezig met de reactie na de goal. Ik ben bezig met de goal zelf. Daar moeten we op focussen. Ik vind het belangrijk dat hij zijn voeten laat spreken.”

Ga je met hem spreken over die reactie?

,,Ik weet niet wat er door hem heen ging na die goal. Hij moet proberen te spelen en belangrijk zijn voor de ploeg. Dit moet hij vasthouden. Hij moet het elke week voor ons laten zien. Het is emotie. Misschien zegt hij achteraf ook dat het niet slim was en ik wil het er best met hem over hebben, maar de focus moet echt liggen op de manier waarop hij zijn goal maakt.”

Je hebt het scoren vast enorm gemist?

,,Absoluut, al is het wel anders zo zonder fans. Het is echt fijn om er weer eens eentje uit open spel te maken.”

Jullie gaan nu van drie wedstrijden per week naar drie wedstrijden paar maand. Hoe is dat?

,,We willen tweede worden en daar ligt nu de focus op. Het gaat nu alleen om PSV. Als groep kunnen we iets bereiken en het als team samen doen is voor ons belangrijk.”

Wie wordt er tweede?



,,PSV.”

Denzel Dumfries tijdens het duel met Heracles Almelo.