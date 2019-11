Denzel Dumfries trekt met zijn kritiek bij PSV de stop uit een bad met clichés

Hij was er even helemaal klaar mee en sloeg zaterdagavond na Sparta - PSV (2-2) luid en duidelijk alarm. Waar is PSV in vredesnaam mee bezig de laatste weken, zo vroeg Denzel Dumfries zich openlijk af. Voor de 23-jarige international is de maat vol na de vierde domper op rij voor de Eindhovenaren, waar het woord crisis inmiddels met een hoofdletter mag worden geschreven. De ploeg die Ajax dit seizoen nog enige concurrentie leek te kunnen geven, zakte tegen Sparta opnieuw compleet door het ijs. Terwijl na twee nederlagen een duidelijk reactie in de vorm van een klinkende zege nodig was, kwam PSV in Rotterdam enorm goed weg met een laat afgedwongen remise.

Keihard

Op een ongebruikelijke manier duidde Dumfries wat er aan de hand is bij PSV, waar het vrij zeldzaam is dat keiharde kritiek vanuit de binnenwereld wordt geuit. Voor vijf camera's was hij meedogenloos voor zijn team en hij wekte de indruk dat hij nog wel vijftig interviews had kunnen geven. De rechtsback had absoluut geen behoefte aan balsem voor de ziel. Hij hoopte vooral dat zijn woorden bijdragen aan een beter resultaat in de komende wedstrijden.

PSV moet deze week oppassen dat het niet in een glijvlucht terechtkomt en de ambities voor dit seizoen niet compleet uit handen ziet glijden. Donderdag wacht in Oostenrijk het Europa League-duel met LASK Linz, waar verlies desastreus kan zijn. Drie dagen later heeft Willem II in Tilburg ongetwijfeld trek om PSV verder in het moeras te duwen. Bij nieuw puntenverlies kan in november misschien al een kruis door de laatste titelaspiraties.

Dumfries ziet met lede ogen aan hoe PSV ineens van kampioenskandidaat naar boksbal is gegaan en liet weinig heel van het optreden van zijn ploeg. ,,Wij zijn PSV en spelen voor de titel. Er gingen veel dingen fout, maar ik miste ook de uitstraling en een over-mijn-lijk-mentaliteit. Als je vorige week zo verloren hebt tegen AZ (0-4, red.), verwacht je dat niet. Het moet maar eens afgelopen zijn."

Hij trok ook meteen de stop uit het bad met clichés, waar nogal wat voetballiefhebbers wekelijks op worden 'getrakteerd'. Onverzettelijkheid belijdt hij op het veld en niet alleen met de mond. ,,Ik ben wel klaar met de onzin die we elkaar elke week verkopen, als we zeggen dat we dicht bij elkaar willen blijven en voor elkaar willen vechten. We laten het allemaal maar over ons heen komen. Ik mis het besef dat we per se niet gaan verliezen."

Missen

De PSV-verdediger spaarde ook zichzelf niet. ,,Ik ben ook onderdeel van de groep en heb dus ook schuld en kom ook tekort. Wij missen Steven Bergwijn en Donyell Malen heel erg, maar het is meer." Wat bijvoorbeeld? ,,Ballen durven vragen, je poot erin durven zetten bij duels en ballen die ertussen vallen. Ik ben er ziek van en vind het ernstig, maar geef niet op."

Voor PSV valt het te hopen dat Dumfries niet wordt gezien als iemand die een soort omerta doorbreekt, maar dat zijn signaal inhoudelijk wordt opgepikt. Sparta is een ploeg die respect verdient, maar waar spelers actief zijn die in de jeugdopleiding van PSV zaten en tekort kwamen voor het eerste elftal. Dat zij het de miljoenenformatie van Mark van Bommel zo moeilijk konden maken en een overwinning op het nippertje misliepen, geeft meer dan te denken.