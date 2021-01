Denzel Dumfries vindt dat PSV de goals te makkelijk weggeeft: ‘We stonden te open’

Jong PSV wordt defensief ontgroend en krijgt bij Cambuur een pak rammel

22 januari Jong PSV heeft in een attractieve wedstrijd een pak rammel gekregen bij SC Cambuur. De ploeg van Peter Uneken ging vrijdagavond met een 5-1 nederlaag naar huis, in een wedstrijd die ook in 7-3 of 8-4 had kunnen eindigen. Aan beide zijden waren veel doelkansen, omdat Jong PSV ondanks een grote achterstand bleef proberen om te jagen op goals en balbezit.