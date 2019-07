Derrick Luckassen komt goed terug bij PSV: ‘Niet speculeren, maar voetballen’

Hoewel PSV zondagavond verloor van OGC Nice (3-2), was het zeker niet allemaal kommer en kwel van Eindhovense kant. Centrale verdediger Derrick Luckassen kreeg een basisplek omdat Trent Sainsbury niet helemaal fit was. Hij kwam met een verdienstelijk optreden en na afloop was ook trainer Mark van Bommel te spreken over zijn prestatie.

Luckassen was foutloos en beheerst aan de bal en kwam af en toe met een goede pass naar voren. De tegengoals vielen hem ook niet aan te rekenen. ,,Alles kan in voetbal”, zei hij na afloop. ,,Ik doe mijn best en zie wel wat er gebeurt. Mijn zaakwaarnemers praten wel met PSV, maar ik ben niet met een transfer bezig. Voor mij is het nu gewoon een kwestie van goed trainen en spelen en dan maar zien wat de dag brengt. Ik ben lang geblesseerd geweest en probeer er nu alles uit te halen.”

PSV probeert zich op de positie van Luckassen en zijn huidige interne concurrent Sainsbury te versterken, terwijl de 24-jarige verdediger een beetje het vraagteken van de voorbereiding is. Zou hij met wat meer fysieke en mentale bagage niet kunnen verrassen dit seizoen? Wie hem op het veld ziet staan, raakt al snel geïmponeerd van zijn gestalte. Luckassen leek echter niet altijd rust in zijn spel te kunnen vinden en het leek soms ook alsof hij voor het ongeluk geboren was. Net als hij een fout maakte of in het elftal kwam, ging het ineens mis bij PSV. En dat terwijl in de zomer van 2017 alle Nederlandse topclubs voor hem gingen en de wereld open leek te liggen voor Luckassen. Vorig jaar liep hij een zware blessure op en liep een huurperiode bij Hertha BSC uit op een sof.