'Derrick Luckassen mist ritme en een klavertje vier'

,,Als Derrick er volgend jaar niet staat bij PSV, eet ik uit hondenbakken." Met een knipoog is José Fortes Rodriguez (46) aan het woord, oud-verdediger van AZ en tegenwoordig spelersmakelaar. Hij geeft aan alle vertrouwen in Derrick Luckassen te houden, die aan een wel erg ongelukkig seizoen bezig is bij PSV. Bij elke verliesbeurt van PSV in de eredivisie stond hij dit seizoen in de basis en als klap op de vuurpijl kreeg Luckassen zaterdag ook nog eens een rode kaart (twee keer geel). ,,Hij heeft veel pech gehad", zegt Fortes over zijn poulain.

Klavertje vier

Een klavertje vier vond hij niet en zijn topniveau uit de tijd bij AZ ook niet. ,,In het begin van het seizoen kwam hij er goed in, maar na een slechte wedstrijd in Heerenveen ging hij direct uit de ploeg. Daarna heeft Derrick nog wel een paar keer gespeeld, maar kwam hij niet meer in het ritme dat elke speler nodig heeft." Luckassen lijkt dit seizoen zelfs ongeluk te brengen bij PSV. Ook bij de zeperd in Osijek in de voorronde van de Europa League stond hij in het uitduel in de basis. Toch imponeerde hij ook een keer met PSV, in De Galgenwaard. PSV won met 1-7 en Luckassen raakte toen bij een 1-4 stand geblesseerd. Na een nederlaag in Heerenveen verloor hij zijn plek aan Daniel Schwaab. In Friesland kopte Luckassen ongelukkig een bal in de voeten van Aber Zeneli, die vervolgens van grote afstand een prachtige goal maakte. ,,Kleine momenten zijn in topvoetbal allesbepalend. Scoort hij niet, dan loopt het misschien totaal anders", denkt Fortes. ,,Derrick doet er alles voor, daar twijfel ik niet aan. Natuurlijk mist een speler die niet het wekelijkse ritme heeft op een gegeven moment wat vertrouwen. Net op de momenten dat hij er toch in kwam, viel PSV als team vaak tegen en dat was zaterdag ook het geval."

Belangstelling

Zowel Ajax, Feyenoord als PSV hadden vorige zomer belangstelling voor Luckassen, die voor een kleine vijf miljoen euro naar Eindhoven verhuisde. Alle scouts waren onder de indruk van de ontwikkeling die hij doormaakte. Luckassen is fysiek sterk en vond bij AZ rust aan de bal, maar bij PSV wist hij in balbezit nog weinig te brengen en straalde hij die rust niet altijd uit. Hij overwon eerder in Alkmaar een moeizame periode en groeide uit tot sterkhouder bij de subtopper, die ook in de Europa League uitkwam. Fortes denkt dat hij bij PSV dezelfde ontwikkeling zal doormaken en eindigt als centrale verdediger. ,,Dat is toch zijn beste plek en ik denk dat hij in elk systeem goed uit de voeten kan. Derrick is een goede mandekker, met een behoorlijke inspeelpass. Ik vind dat hij op die positie het beste van zichzelf kan laten zien." Opmerkelijk was dat Luckassen bij zijn komst naar PSV aangaf zich niet senang te voelen als rechtsback en dat hij daar in de eerste de beste oefenpot toch daar te vinden was. Tegen PEC Zwolle verving hij eerder dit seizoen Santiago Arias en ook zaterdag moest de verdediger een deel van de veegpartij tegen Willem II rechts vanaf de zijkant meemaken.