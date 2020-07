Derrick Luckassen opnieuw op weg naar Anderlecht, huurdeal nadert voltooiing

PSV en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zijn al een tijdje in gesprek met Anderlecht over een nieuwe verhuurovereenkomst. De onderhandelingen tussen de clubs zijn inmiddels in een finaal stadium aanbeland. De rechtsbenige centrale verdediger gaat in principe opnieuw een jaar op huurbasis naar Brussel, waar hij zich vorig seizoen zo goed manifesteerde dat Anderlecht hem graag terug wilde zien. Of zijn contract bij PSV dan ook met een jaar wordt verlengd, is nog niet duidelijk. Luckassen mag op dit moment niet trainen in België, omdat zijn vorige huurdeal eerder deze week eindigde.

Haalbare kaart

Eerder is onderzocht of een verkoop mogelijk was, maar dat bleek geen haalbare kaart gezien de financiële situatie van Anderlecht. Voor PSV heeft een verhuurovereenkomst het voordeel dat de salariskosten van Luckassen grotendeels betaald worden door een andere partij. Bovendien blijft de vandaag 25 jaar geworden verdediger op een behoorlijk niveau actief, zodat zijn transferwaarde enigszins intact blijft. Last but not least gaf Luckassen eerder aan liever niet meer in Eindhoven te willen voetballen, omdat hij zich er niet helemaal thuis voelt. Zou er geen club voor hem gekomen zijn, dan had PSV met een probleemgeval gezeten.

Afsgeschreven

Het contract van Luckassen loopt nog twee jaar door (tot medio 2022) en zonder verlenging moet PSV hem uiterlijk volgend jaar verkopen om nog een deel van zijn transfersom uit 2017 terug te verdienen. Luckassen kostte toen ongeveer 5 miljoen euro en van dat bedrag is na drie verlopen contractjaren inmiddels zestig procent afgeschreven. In zijn eerste seizoen bij PSV werd Luckassen kampioen en had hij een aandeel als invaller. Onder de vorige trainer Mark van Bommel was zijn rol snel uitgespeeld.