Derrick Luckassen verhuurd, maar wel definitief weg bij PSV

In 2017 maakte hij de overstap van AZ naar PSV en de periode in het Philips Stadion is op zijn zachtst gezegd ongelukkig verlopen. Alleen in zijn eerste seizoen kwam hij regelmatig in actief, maar daarna ging het al snel bergafwaarts. Vanaf de zomer van 2019 was hij in principe klaar bij PSV, dat hem vier keer verhuurde (inclusief de huidige stap).