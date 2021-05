Deurnese Aniek Nouwen maakt toptransfer van PSV naar Chelsea

Teze krijgt bij PSV kans als rechtsback, maar maakte veel indruk als centrale man

3 mei Jordan Teze was dit seizoen een revelatie bij PSV in het centrum van de verdediging. Zelf speelt hij graag als rechtsback en zondag kreeg hij de kans om die positie - onder de ogen van bondscoach Frank de Boer - een keer in te vullen in Eindhoven.