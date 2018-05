Deze (ex-)PSV'ers gaan wél naar het WK

Santiago Arias (Colombia)

Santiago Arias is als rechtsback een onbetwiste basiskracht in het elftal van José Pekerman. Met Colombia eindigde Arias in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule op de vierde plaats, achter Brazilië, Uruguay en Argentinië; genoeg voor rechtstreekse plaatsing voor het WK. In Rusland is Colombia ingedeeld in een groep met Polen, Japan en Senegal.

Volledig scherm Santiago Arias. © Pro Shots

Albert Gudmundsson (IJsland)



Albert Gudmundsson maakte zijn speelminuten afgelopen seizoen voornamelijk in Jong PSV, al kwam de jonge aanvaller ook in negen eredivisieduels binnen de lijnen. Gudmundsson kwam tot op heden tot vier interlands voor IJsland en maakte in die duels drie goals, allemaal in de oefeninterland tegen Indonesië. IJsland stuit in de poulefase van het WK op Argentinië, Kroatië en Nigeria.

Volledig scherm Albert Gudmundsson. © AFP

Hirving Lozano (Mexico)

In Mexico zijn alle ogen gericht op Hirving Lozano, die zijn thuisland aan nieuw WK-succes moet helpen. Lozano kende een uitstekend debuutseizoen bij PSV en was in 29 duels verantwoordelijk voor 17 treffers en 11 assists. In Rusland moet Mexico in de groepsfase zien af te rekenen met Duitsland, Zuid-Korea en Zweden, dat in de kwalificatie verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Oranje.

Volledig scherm Hirving Lozano. © Getty Images

Mark van Bommel (Australië), Jürgen Dirkx (Australië) en Eddy Pepels (België)

PSV vaardigt ook een aantal stafleden af. PSV onder 19-coach Mark van Bommel en diens rechterhand Jürgen Dirkx assisteren bondscoach Bert van Marwijk bij Australië, terwijl verzorger Eddy Pepels meereist met de Belgische nationale ploeg.

Oud-PSV'ers

Naast bovenstaande namen reist ook een aanzienlijke groep oud-PSV'ers af naar Rusland. Zo wordt Lozano bij Mexico vergezeld door Andrés Guardado (Real Betis) en Héctor Moreno (Real Sociedad). Bij Brazilië maken Cássio Ramos en Fagner (beiden Corinthians) kans op speelminuten, terwijl Ola Toivonen (Toulouse) en Marcus Berg (Al Ain) Zweden aan een goed resultaat moeten helpen. Ook de Marokkaanse selectie herbergt twee voormalige PSV'ers: Nordin Amrabat (Leganés) en Manuel da Costa (Başakşehir).

Verder treedt België aan met topschutter Dries Mertens (Napoli) en doet Peru dat met Jefferson Farfán (Lokomotiv Moskou). Bryan Ruiz (Sporting Lissabon) hoopt te verrassen met Costa Rica en Mathias Zanka-Jörgensen (Huddersfield Town) is geselecteerd voor de nationale ploeg van Denemarken.