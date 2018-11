Deze gevaren liggen in de eredivisie nog op de loer voor PSV

Alleen Donyell Malen speelde in elk PSV-duel, beste start ooit voor De Jong

11 november Na wedstrijdblok drie is PSV uit het bekertoernooi gekegeld en lijkt een Europees vervolg uitgesloten, maar is de ploeg in de eredivisie nog altijd ongenaakbaar. Met 36 punten uit 12 duels is sprake van de beste start ooit, al deelt de ploeg van Mark van Bommel die eer met de ploeg die in 1987-1988 namens PSV aan het seizoen begon. Dat team won 17 duels op rij.