Deze puntjes moet PSV nog op de i zetten om op tijd in topvorm te komen voor de Europese campagne

PSV weet maandagmiddag om 12.00 wat de eerste Europese opdracht van het nieuwe seizoen wordt. Liever geen AS Monaco in de eerste van twee mogelijke voorrondes in de Champions League, is in Eindhoven de stille hoop. Van de andere potentiële tegenstanders over twee weken heeft PSV geen schrik: Sturm Graz, Union Sint-Gillis, FC Midtjylland en AEK Larnaca zijn geen ploegen die een PSV in goede vorm op voorhand al laten sidderen.