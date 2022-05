Dit is de nieuwe hoofdredacteur van het ED: Joris Roes was als schelm al verzot op nieuws en wordt nu de baas

Voormalig PSV'er Denzel Dumfries in Aruba geëerd met Cruyff Court

De naam van Denzel Dumfries is sinds deze week verbonden met een Cruyff Court in Aruba. De voormalig rechtsback van PSV geldt als een inspirerend voetballer en speelde in het verleden ook interlands voor Aruba, toen hij nog niet in het profvoetbal actief was.

12 mei