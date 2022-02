Dit is er allemaal te passen en meten bij PSV, dat de komende weken niet verder achterop wil raken

Ruud van Nistelrooy verrast opnieuw met Jong PSV: ‘Johan vertrouwt erop dat het belletje komt en ik ook’

Bij Jong PSV gaat momenteel veel aandacht uit naar topscorer Johan Bakayoko, die al weken op rij nauwelijks af te stoppen is in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag was hij tegen Excelsior met twee assists en een goal weer de uitblinker bij Jong PSV, dat met 3-0 won. Trainer Ruud van Nistelrooy van de beloftenploeg van PSV begrijpt dat de aanvaller door zijn goede prestaties volop in de belangstelling staat, maar gaf vrijdag ook aan genoten te hebben van de rest van zijn team.

21 januari