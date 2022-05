Dit is hoe de trainersploeg van PSV er komend seizoen uit komt te zien: Zenden ontbreekt

NABESCHOUWING Johan Bakayoko is blij dat hij kon leren én presteren bij Jong PSV, dat dit seizoen erg afhanke­lijk van zijn goals was

Een van dé ontdekkingen van dit seizoen bij Jong PSV is Johan Bakayoko geweest. Vrijdagavond was hij in Doetinchem ook weer beslissend tegen De Graafschap, waar de Eindhovense beloften een punt pakten (1-1). ,,We waren soms misschien wel te afhankelijk van hem”, zei trainer Ruud van Nistelrooij.

29 april