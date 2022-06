Dit is hoe de verkoop van Armindo Bruma van PSV naar Fenerbahce in elkaar zit

Armindo Bruma is donderdag per direct gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Fenerbahce. De PSV'er trekt na drie jaar in Eindhoven de deur achter zich dicht en komt volgens zijn agent Catio Baldé ook niet meer terug. Dat komt omdat Fenerbahce een verplichte koopoptie heeft bedongen, dus in feite is sprak van een uitgestelde koop.