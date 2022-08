Dit is hoe PSV de Champions League-droom wil laten leven, met Ibrahim Sangaré als maarschalk: ‘Hij wordt nog steeds beter’

PS­V-aanvaller Cody Gakpo parkeert interesse uit het buitenland nog even

PSV-aanvaller Cody Gakpo geniet nog altijd veel interesse uit het buitenland en heeft deze voorlopig geparkeerd. Hij heeft nog geen beslissing genomen over zijn sportieve toekomst en wil zich nu volledig op de Champions League-campagne van PSV concentreren. Onder anderen Nottingham Forest is concreet en wil de aanvaller per direct overnemen. Eerder was al duidelijk dat Leeds United hem graag wil toevoegen aan de selectie.

