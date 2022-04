Dit is hoe PSV het kan aanpakken tegen Leicester City

Trainer Roger Schmidt laat het deels afhangen van het verloop van de wedstrijd. ,,Nu is het echt knock-out en als het 0-0 blijft, zullen aan beide kanten de te nemen risico’s misschien beperkt blijven. We hebben het totale pakket van onze kwaliteiten nodig, of we nou op voorsprong of op achterstand komen. In de twee jaar dat ik hier actief ben, hebben we de nodige internationale wedstrijden gespeeld en daarin ervaring opgedaan. Die kunnen we nu zeker gebruiken.”