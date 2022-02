Dit is hoe PSV straks nieuwe accenten kan leggen onder topman Marcel Brands

De straalja­gers blijven in de hangar bij PSV, waar de druk op Schmidt ineens flink toeneemt

Loopt project-Schmidt in Eindhoven richting een versneld einde of weet PSV de komende weken de zaken om te keren? Dinsdag is het bekerduel met NAC een ideaal tussendoortje om de zorgen even naar de achtergrond te verdrijven. PSV staat er niet alleen door een mislukte keeperswissel beroerd voor. Er is meer aan de hand waardoor de resultaten in vooral topduels blijven tegenvallen.

7 februari