Dit is misschien wel het heetste hangijzer bij PSV voor de strijd met Rangers

Een van de belangrijkste besluiten die hij moet nemen, gaat over de invulling van het middenveld. Als Van Nistelrooij in die linie drie spelers wil opstellen (en normaal gesproken doet hij dat), is op voorhand niet zomaar te zeggen wat het beste trio is. Ibrahim Sangaré is als afpakker en betrokkene bij de opbouw onomstreden, waarbij voor de andere vier kandidaten (Veerman, Gutiérrez, Simons, Til) allemaal iets te zeggen is. Voor Til is dat vooral omdat spelers snel afschrijven lang niet altijd de beste keuze is.