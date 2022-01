Dit is wat er deze winter achter de schermen gebeurde bij PSV, dat de huidige groep het vertrouwen schenkt

Video Elfrink & De Mos | ‘Die bal was uit, maar Ajax heeft niet onverdiend gewonnen’

PSV-watcher Rik Elrink en zijn vaste analyse-rechterhand Aad de Mos blikken uiteraard terug op de topper van zondag, waarin de Eindhovenaren met 1-2 verloren van Ajax. Hét moment was uiteraard de bal die wel of niet over de zijlijn was, maar Elfrink benadrukt dat PSV ook gewoon niet goed speelde.

24 januari