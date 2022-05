Dit is wat PSV overhoudt aan een seizoen profvoetbal voor de eigen talenten: één uitblinker, nieuwe beloften én onverwachte bijvangst

Als het allemaal meezit, eindigt Jong PSV vanavond nipt in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie. In Eindhoven ligt daar niemand wakker van. Veel belangrijker dan de vraag of het beloftenteam tiende of veertiende wordt, is of een aantal talenten voldoende perspectief heeft op toekomstige speelminuten in PSV 1. Die vraag kan volmondig met ‘ja’ worden beantwoord en ook dit jaar werd weer duidelijk dat de deelname van Jong PSV op het tweede niveau een schot in de roos is.