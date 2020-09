Dit kan PSV donderdag in de Europa League-play-offs verwachten van Noorse grootmacht Rosenborg BK

profielDé grootmacht van Noorwegen, die al drie Europese voorrondes overleefde en deze week nog een oude bekende haalde. Maar ook een ploeg die de titel in eigen land kan vergeten. Dat is wat PSV donderdag (19.00 uur) in de play-offs van de Europa League kan verwachten van Rosenborg BK.

Trots van Trondheim

We schreven het vorig jaar al en kunnen het ook de komende decennia blijven schrijven: op basis van historie is er geen club in Noorwegen die ook maar enigszins in de buurt komt van de prijzenlijst van Rosenborg Ballklub. Dé trots van Trondheim had na de oprichting in 1917 even tijd nodig, maar won sinds 1967 liefst 26 landstitels - de laatste in 2018 - en is daarmee de recordhouder. Fredrikstadt volgt met negen landstitels. De laatste jaren is Molde FK, nu nog in de race voor Champions League-voetbal, wel een meer dan geduchte concurrent geworden.

Niets boven Noormannen

In het verleden was het altijd zo dat een beetje Noorse voetballer uit de opleiding van Rosenborg BK kwam. Van Steffen Iversen (ex-Tottenham Hotspur) tot John Carew (ex-Valencia) André Bergdølmo (ex-Borussia Dortmund): ze lanceerden hun loopbaan in het Lerkendal Stadion. De huidige Noorse toptalenten, Erling Haaland, Kristoffer Ajer en Sander Berge, volgden een ander pad. Desondanks is Rosenborg BK nog altijd de hofleverancier van de nationale ploeg. Niet gek ook: van de huidige selectie beschikken 20 van de 25 spelers over een Noors paspoort.

Volledig scherm Voormalig PSV-spits Hallvar Thoresen vertrok in januari als hoofdscout bij Rosenborg BK. © Aftenposten

Europese ervaring

Het is alweer even geleden dat de topclubs zich in de Champions League verkeken op het stugge Rosenborg. Zo verloor Real Madrid ooit in een ijs- en ijskoud Trondheim en versloegen de Noren in San Siro het grote AC Milan. In totaal speelde Rosenborg 271 (!) Europese duels, het laatste decennium wel vooral in de Europa League. Zoals in 2017, toen Ajax in de play-offs twee keer werd verslagen. PSV was vorig jaar oppermachtig in Trondheim (1-4), maar speelde thuis gelijk. Deze editie overleefde Rosenborg, waar oud-PSV’er Hallvar Thoresen in januari vertrok als hoofdscout, drie voorrondes: FC Breidablik (4-2), FC Ventspils (1-5) en Alanyaspor (1-0) werden verslagen.

Opkrabbelende ‘Trollenkinderen’

Dit seizoen is zo'n beetje een kopie van het vorige voor Rosenborg, dat wederom dramatisch van start ging. Sinds de tweede week van augustus krabbelt de ploeg weer op, ‘de Trollenkinderen’ zijn momenteel zelfs tien duels op rij ongeslagen. Dat leidt tot een voorlopig tweede plek in de Eliteserien, op liefst achttien punten achterstand op het ongenaakbare FK Bodø/Glimt. Met nog slechts elf wedstrijden te gaan - de Noorse competitie begint door de koude winters altijd al in juni - is de titel al vergeven. Des te groter is de ambitie om de Europa League te halen.

Terugkeer van de verloren zonen

Bij Rosenborg BK is middenvelder Kristoffer Zachariassen (26) met zeven doelpunten clubtopscorer, staat het lange én ervaren centrale duo - Tore Reginiussen (1.87, 34 jaar) - Even Hovland (1.91, 31) - zijn mannetje, maar zijn het twee verloren zonen die de harten van de fans sneller laten kloppen. Per Ciljan Skjelbred (33) is na zijn Bundesliga-jaren bij HSV en Hertha BSC weer terug en deze week haalde Rosenborg ook Markus Henriksen (28) terug naar Trondheim. De ex-middenvelder van AZ is donderdagavond direct inzetbaar én gretig, liet hij al weten.

Volledig scherm Per Ciljan Skjelbred (rechts) is na negen seizoenen in de Bundesliga weer teruggekeerd bij Rosenborg BK. © AP