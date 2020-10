Dit kan PSV donderdag in de Europa League verwachten van het geslepen Granada FC

Overtuigend na overname

Nee, na de oprichting in 1931 had Granada FC aanvankelijk maar weinig in te brengen. De ploeg uit Zuid-Spanje speelde in de jaren ’50, ’60 en ’70 wel regelmatig in La Liga, maar kwam nooit verder dan een zesde plek en een verloren bekerfinale. En na de degradatie in 1976 was de club lange tijd veroordeeld tot het derde en zelfs vierde niveau. Dat veranderde in 2009, toen de Italiaanse zakenman Giampaolo Pozzo de club overnam; de familie had Watford FC en Udinese al in bezit en nam ook Granada over. Met succes: in 2011 keerde de club terug in La Liga.