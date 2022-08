Dit kan PSV in de play-offs van de Champions League verwachten van Rangers

Sterke seizoenstart

Giovanni van Bronckhorst begon in november met een voorsprong van vier punten op Celtic, maar werd toch nog tweede. Desondanks is er amper discussie over Gio in Glasgow; hij haalde namelijk óók de Europa League-finale en won de beker met the Gers. Nu is de seizoenstart prima, al begon het nog wat wel moeizaam met een 2-0 nederlaag tegen Union Sint-Gillis in de derde voorronde van de Champions League. Dat werd vorige week in Schotland rechtgetrokken: 3-0. In de competitie werd alles nog gewonnen, zoals zaterdag van St. Johnstone (4-0). Van Bronckhorst kon enkele sleutelspelers op de bank houden en door het wedstrijdverloop al snel wisselen.