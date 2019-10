Dit kan PSV van Rosenborg verwachten in de Europa League

profielDé topclub van Noorwegen, die ooit het sterrenensemble van Real Madrid versloeg. Maar ook een ploeg die dramatisch aan het seizoen begon en vierde staat in de Noorse Eliteserien. Dat is wat PSV donderdag (21.00 uur) in de groepsfase van de Europa League kan verwachten van Rosenborg BK.

Toppers uit Trondheim

Geen club in Noorwegen die ook maar enigszins in de buurt komt van het palmares van Rosenborg Ballklub. De club had even tijd nodig om na de oprichting in 1917 op gang te komen, maar won sinds 1967 liefst 26 landstitels - waaronder vorig seizoen - en is daarmee de absolute recordhouder van de Eliteserien. Van 1991 tot en met 2004 won de topclub van Noorwegen zelfs dertien titels op rij. Ter vergelijking: Fredrikstad (inmiddels afgegleden naar het tweede niveau) en Viking Stavanger volgen met negen en acht landstitels. De laatste jaren heeft Rosenborg er met Molde FK (waar de Noorse legende Ole Gunnar Solksjaer zijn trainersloopbaan begon) wel een geduchte concurrent bij gekregen. Molde won in 2011, 2012 en 2014 de titel en staat momenteel ook eerste op de ranglijst.

Niets boven Noren

Van Steffen Iversen (o.a. ex-Tottenham Hotspur) tot John Carew (Valencia, AS Roma) en André Bergdølmo (Ajax, Borussia Dortmund): veel Noorse voetballers lanceerden hun loopbaan bij Rosenborg BK. Ook nu is de Noorse topclub met vijf internationals hofleverancier van de nationale ploeg. Het is dan ook niet vreemd dat het gros van de selectie - 20 van de 24 spelers - uit Noorse voetballers bestaat. Verder spelen er nog twee Nigerianen, één Serviër en een Deen bij Rosenborg, dat over veel ervaren krachten beschikt. In de eerste groepswedstrijd van de Europa League tegen LASK Linz (1-0 nederlaag) speelden de Noren met een basis van gemiddeld 28,3 jaar oud.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Rini Coolen (voormalig coach van FC Twente) werd vorig seizoen als interim-trainer nog kampioen met Rosenborg BK. © REUTERS

Ervaren in Europa

Rosenborg heeft een rijk verleden in Europa, zeker in de jaren dat de club een monopolie had op de Noorse titel (tussen 1991 en 2004). Veel topclubs beten zich stuk op de Noren, zo verloor Real Madrid ooit eens met 2-0 in het steenkoude Trondheim. In totaal speelde Rosenborg 152 Europa Cup 1- en Champions League-duels en 107 UEFA Cup- en Europa League-wedstrijden. Hoogtepunt was het bereiken van de kwartfinale van de Champions League in 1997, de laatste jaren strandt Rosenborg veelal in de groepsfase van het tweede clubtoernooi van Europa. PSV trof Rosenborg in 2004/2005 ooit al eens in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen destijds met 1-0 (thuis) en 1-2 (uit). In Trondheim maakte huidig technisch manager John de Jong de winnende.

Rosenborg versloeg Real Madrid in 1997 in de Champions League. Tekst gaat verder onder filmpje

In vorm na dramatische start

Rosenborg werd vorig seizoen nog kampioen - onder de Nederlandse interim-coach Rini Coolen -, maar staat nu na 23 duels slechts vierde in de competitie. Dat komt vooral door de dramatische start met drie nederlagen en twee remises in de eerste vijf duels, even later werd ook nog in eigen huis met 0-2 verloren van FK Haugesund. Inderdaad de ploeg waar PSV in de derde voorronde van de Europa League nog tegen speelde. Inmiddels draait Rosenborg, waar oud-PSV’er Hallvar Thoresen hoofdscout is, een stuk beter. De laatste elf competitieduels zijn de Noren, die steevast in een 4-3-3-formatie spelen, ongeslagen. Tegen SK Brann eindigde het zaterdag nog 0-0.

Meerdere wapens

Rosenborg heeft dit seizoen niet echt één absolute uitblinker. Aanvaller Alexander Søderlund is met 8 treffers en en 6 assists tot dusverre de meest waardevolle speler van de Noren, maar ook linksbuiten Samuel Adegbenro is met zijn snelheid iemand om in de gaten te houden. Verder is centrale verdediger Tore Reginiussen met zijn 1.85 meter én kopkracht ook iemand om op te letten, hij scoorde al vijf keer. En verder heeft Rosenborg met Bjorn Johnsen ook nog een bekende gehuurd in de zomerse transferperiode. De spits, die nog tot medio 2022 onder contract staat bij AZ, was in vijf wedstrijden - waarvan twee als invaller - goed voor twee treffers en één assist.