Dit kan PSV vanavond verwachten van de geslepen Griekse grootmacht Olympiakos

Olympiakos Piraeus, de tegenstander van PSV donderdag in de Europa League, teert voornamelijk op dertigers en een hecht defensief blok. In het verleden liepen ploegen als AC Milan, Arsenal en Borussia Dortmund zich al eens stuk op de Griekse recordkampioen. PSV is dus gewaarschuwd.

Parel van Pireaus

Geen Griekse club die ook maar enigszins in de buurt komt van de prijzenlijst van Olympiakos. De club ontbrak door een conflict met de bond nog wel in het eerste seizoen van de Griekse Super League, maar is er vanaf 1927 onafgebroken bij.

En hoe: de parel van Pireaus, de havenplaats bij Athene, is 45-voudig landskampioen en won 28 bekers. Eeuwige rivaal Panathinaikos volgt met twintig titels. Verder was er de laatste jaren concurrentie van AEK Athene (kampioen in 2018) en PAOK Saloniki (2019), maar zij staan normaal in de schaduw van Olympiakos.

Gemis aan Grieken

Griekse topvoetballers worden over het algemeen niet opgeleid door Olympiakos Pireaus, de huidige selectie telt slechts vier spelers uit de eigen opleiding, van wie er maar twee geregeld minuten maken. Olympiakos mikt vooral op ervaren Europeanen én Zuid-Amerikanen, aangevuld met Grieken die elders zijn opgeleid. Zo kwam Kostas Mitroglou, vorig seizoen nog PSV’er en nu actief bij Aris Saloniki, ooit van Borussia Mönchengladbach II.

Europese ervaring

AC Milan, Arsenal, Borussia Dortmund, Lazio Roma: het lijstje met clubs die ooit in Europa uit zijn geschakeld door Olympiakos is lang. Hét hoogtepunt was toch wel de Champions League van 1998/1999 waar de Grieken in de slotminuten van de kwartfinale eruit vlogen tegen Juventus. In totaal speelde Olympiakos 307 wedstrijden (!) in Europa, waarvan 180 duels in de Champions League (inclusief kwalificatieduels). Dit seizoen werd Olympiakos derde met drie punten in een Champions League-poule met Manchester City, FC Porto en Olympique Marseille.

De succesvolle Champions League-campagne van Olympiakos in 1998/1999. Tekst gaat verder onder de foto.

‘Thrylos’ aan de top

De bijnaam van Olympiakos is niet voor niets Thrylos, legende. Ook dit seizoen staat de ploeg eenzaam aan de top van de competitie; de voorsprong op de achtervolgers is veertien punten. De 46ste landstitel in de historie van de club is zo goed als binnen, al werd afgelopen weekeinde nog wel pijnlijk met 2-1 verloren van aartsrivaal Panathinaikos. Een aantal belangrijke spelers kregen rust met het oog op de Europese duels met PSV, maar toch.

Krachtig blok

De kracht van dit Olympiakos is vooral het verdedigende blok, zeker na de komst van Sokratis Papastathopoulos (32) die zijn sporen verdiende bij Arsenal en Borussia Dortmund. Vlak voor de centrale verdedigers is Yann M’Vila (30) normaal een belangrijke kracht, maar hij kampte met een lichte blessure. De Grieken leunen in hun 4-2-3-1-formatie vooral op de verdediging; in 22 competitieduels kreeg Olympiakos ook pas tien goals tegen, die vielen vooral uit standaardsituaties.

Aanvallend is vooral spits Youssef El-Arabi (34) de man om in de gaten te houden, hij maakte al achttien goals. Ook Mathieu Valbuena (36) is nog altijd gevaarlijk. En Armindo Bruma (26), die van PSV wordt gehuurd? Hij maakt de laatste tijd steeds meer minuten en staat nu op vier treffers voor Olympiakos.

Volledig scherm Yann M'Vila is een belangrijke pion bij Olympiakos, het is echter de vraag of hij vanavond op tijd hersteld is van zijn blessure. © AP