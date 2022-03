Dit kan PSV vanavond verwachten van het zwaar gehavende FC Kopenhagen

Schmidt over het bereiken van de bekerfina­le door PSV: ‘Geluk? Nee hoor, dit was een dik verdiende overwin­ning’

Na afloop van Go Ahead-Eagles-PSV kreeg de Eindhovense trainer Roger Schmidt woensdagavond de vraag of PSV gelukkig was geweest met het bereiken van de bekerfinale. ,,Geluk? Nee hoor, dit was een dik verdiende overwinning. Wij hadden genoeg kansen om het eerder te beslissen en hebben dat niet gedaan. Dat de VAR na de overtreding op Eran Zahavi besluit tot een rode kaart, vond ik te billijken.”

