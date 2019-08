Dit kan PSV verwachten van Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League

Een geslepen ploeg, die weet wat er nodig is in de Europese voorronden. En een ervaren selectie die de duels niet schuwt. Dat is wat PSV in de laatste Europa League-voorronde zo’n beetje kan verwachten van het Cypriotische Apollon Limassol, dat over twee duels Austria Wien versloeg (5-2).

De nummer 4 van Cyprus

Op basis van de resultaten uit het verleden is Apollon Limassol zo’n beetje de nummer 4 van Cyprus. Apoel Nicosia, Omonia Nicosia en Anorthosis Famagusta hebben een grotere erelijst dan ‘de Leeuwen’. Met de in 1994 opgerichte fusieploeg AEK Larnaca heeft de drievoudig landskampioen er een geduchte concurrent bij gekregen in de Cypriotische A Divizion. Desondanks eindigt Apollon het laatste decennium bijna altijd bij de hoogste vier.

Vakwerk in de voorronde

Apollon Limassol heeft ervaring met Europees voetbal en de bijbehorende voorrondes. Sinds de oprichting in 1954 deden de Cyprioten 23 keer mee in Europa en speelden ze 38 voorrondeduels. 21 van die wedstrijden leverden winst op, zes keer werd het gelijk en elf keer werd er verloren. De laatste jaren sneuvelden op papier grotere namen als OGC Nice, Lokomotiv Moskou, FC Midtjylland en vorig jaar FC Basel (!) nog tegen de Cyprioten.

Ervaren elftal

Een mix van Cyprioten, andere Zuid-Europeanen en Argentijnen. Het gros van de spelers van Apollon Limassol heeft dik 200 duels in de benen, in het eerste duel met Austria Wien (1-2 winst) was de leeftijd van het basiselftal gemiddeld 28,2 jaar. En Apollon heeft lengte in de ploeg, zeker met verdedigingsduo Héctor Yuste (1,91) en Atilla Szalai (1,92). Desondanks kreeg Apollon in de voorrondeduels met Shamrock Rovers twee keer een kopgoal uit een standaardsituatie tegen, verder is de defensie niet al te snel en kwetsbaar met ruimte in de rug. En Apollon laat zich nog weleens gaan in zijn emoties: in de voorrondeduels kreeg de ploeg al 16 gele en twee rode kaarten.

Geslepen goaltjesdief

Dé man om in de gaten te houden bij Apollon Limassol? Dat is Emilio Zelaya. Met 13 doelpunten is hij Europees topscorer aller tijden van Apollon, alleen al in deze campagne maakte hij er vijf. De 32-jarige Zeleya haalde nog nergens zo’n hoog gemiddelde als in havenstad Limassol, waar hij in 84 duels 40 keer trefzeker was. Vaak niet de mooiste doelpunten, maar Zelaya weet vaak precies op welke plek hij moet staan. Een ouderwetse goaltjesdief, die gisteravond opvallend genoeg op de bank begon bij Apollon, maar vlak voor tijd nog wel in het veld kwam.

Europa eerst