Dit kan PSV verwachten van Bodø/Glimt tijdens de eerste poulewedstrijd in de Europa League

PSV vindt Karlsson te dure optie bij vertrek Gakpo: ‘Geen contact over gehad’

Bij een eventueel vertrek van Cody Gakpo is AZ'er Jesper Karlsson geen optie meer om hem te vervangen. De Eindhovense club vindt hem te duur, zonder dat overigens naar de vraagprijs is geïnformeerd. Karlsson moet naar verluidt rond de twintig miljoen euro kosten en PSV is niet bereid om dat bedrag te betalen.

28 augustus