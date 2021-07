Dit kan PSV verwachten van Galatasaray: Turkse topclub is door onrust onvoorspelbaarder dan ooit

Geruzie in Griekenland

Het is nog maar dik drie weken geleden dat de toekomst van Galatasaray in nevelen gehuld was: geen voorzitter, geen trainer en een halfbakken selectie. Inmiddels is er een voorzitter en staat good old Fatih Terim (67) gewoon voor de groep bij Cim Bom Bom, dat de meest onrustige voorbereiding in jaren kent. Het begin was nog oké, met oefenzeges op Dinamo Boekarest (1-0) en Kasimpasa (4-2, 10 juli), daarna begon het gedoe; Gala zou vorige week tegen Olympiakos de laatste serieuze test afwerken, maar op het vliegveld in Athene liepen de emoties hoog op.