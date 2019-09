Dit kan PSV verwachten van Sporting in de groepsfase van de Europa League

ProfielEen vaste klant in de Europese voetbaltoernooien, die altijd kan terugvallen op de befaamde jeugdopleiding. Maar ook een club die nog zoekende is na een roerige transferzomer en het ontslag van trainer Marcel Keizer. Dat is wat PSV donderdag (18.55 uur) in het eerste groepsduel van de Europa League zo’n beetje kan verwachten van Sporting Portugal.

Nummer 3 van Portugal

Historisch gezien is Sporting Clube de Portugal achter Benfica en FC Porto de nummer drie van de Primeira Liga, de hoogste nationale divisie van Portugal. De club waar Cristiano Ronaldo doorbrak werd achttien keer landskampioen sinds de oprichting van de Portugese competitie in 1934 en speelt onafgebroken op het hoogste niveau. De laatste titel dateert alweer van 2002. Wat dat betreft valt Sporting wel enigszins te vergelijken met Feyenoord, dat na de titel van 1999 ook tot 2017 moest wachten. Sporting werd vorig seizoen ook niet geheel verrassend derde, op ruime afstand van Benfica en FC Porto. Toch bleef Sporting niet zonder prijs in het seizoen 2018-2019: de ploeg won beide bekertoernooien.

Zenuwslopende zomer

Sporting heeft - net als PSV trouwens - een drukke transferzomer achter de rug met negen nieuwe spelers en elf vertrokken spelers. Eén van die vertrekkers is Nederlander Bas Dost (Eintracht Frankfurt), die in 127 wedstrijden liefst 93 keer scoorde voor Sporting. Waar Mark van Bommel inmiddels een aardig ingespeeld elftal begint te krijgen, is dat bij de Portugezen ietsje anders. In de eerste vijf competitiewedstrijden werden al zeven punten verspeeld en kregen trainer Marcel Keizer en assistent Roy Hendriksen (ex-Helmond Sport) ook nog eens hun ontslag. Keizer kreeg het verwijt dat zijn elftal té stroperig speelde en dus werd Leonel Pontes begin september doorgeschoven vanuit de onder 23. Hij heeft de speelwijze iets aangepast: van een 4-3-3 met de punt naar voren, speelde hij in de laatste competitiewedstrijd tegen Boavista (1-1) op het middenveld met de punt naar achteren. Pontes is nog zoekende.

Ervaren in Europa

Sporting doet sinds 1955 bijna jaarlijks mee aan een Europees toernooi. Os Leões (De Leeuwen) hebben de meeste ervaring in het tweede toernooi van Europa, ze deden in totaal 32 keer mee aan de Europacup II, UEFA Cup en nu Europa League tegenover 21 deelnames aan de Europacup I en Champions League. Sporting is met negen deelnames zelfs recordhouder aan wat sinds 2009-2010 de Europa League heet. In het verleden troffen de Portugezen zestien keer een Nederlandse opponent. Meestal leverde dat succes op, bewijzen de cijfers: elf zeges, drie remises en twee nederlagen. Alleen Feyenoord (2-1 in 1985-1986) en AZ (3-2 na extra tijd in 2004-2005) waren te sterk.

Traditionele talentenfabriek

Wie aan Sporting denkt, denkt al snel aan de opleiding. De meest bekende exponenten van de talentenfabriek? Dat zijn ongetwijfeld Luis Figo en Cristiano Ronaldo. Maar ook Simão en huidige Portugese sterren als Ricardo Quaresma - met zijn buitenkantje rechts als handelsmerk -, João Moutinho en Miguel Veloso lanceerden hun loopbaan in Lissabon. Ook dit seizoen zitten er weer een aantal grote Portugese talenten bij de selectie, maar zij moeten vooralsnog op hun kans wachten. Keizer en ook Pontes kozen tot dusverre voor meer ervaren krachten.

Volledig scherm Sporting-exponenten Cristiano Ronaldo en João Moutinho juichen na een treffer van Manchester City-speler Bernardo Silva voor de nationale ploeg van Portugal. © Reuters

Bruno Fernandes

Met Jérémy Mathieu (35, ex-Barcelona), Jesé Rodríguez (26, ex-Real Madrid en -PSG) en Luciano Vietto (25, ex-Atlético Madrid) heeft Sporting een aantal bekende namen, maar dé man om in de gaten te houden is Bruno Fernandes (25). De aanvallende middenvelder uit Portugal werd in de zomer aan een rits topclubs gelinkt, van Tottenham Hotspur tot Manchester United en Real Madrid, maar bleef Sporting trouw. Hij werd als jonkie opgepikt door het Italiaanse Novara en keerde via Udinese en Sampdoria in 2017 naar zijn thuisland. Daar is hij uitgegroeid tot een vedette bij Sporting, waar hij 51 keer scoorde in 115 wedstrijden. Dit seizoen heeft hij er al weer drie in liggen.