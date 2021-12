Doan heeft breukje in oogkas, maar is er niet lang uit bij PSV

Ritsu Doan heeft in het uitduel met RKC een breukje in de oogkas opgelopen. De 23-jarige aanvaller was de afgelopen periode goed in vorm, maar moet even toekijken. Hij ontbreekt bij PSV sowieso tegen de jaarafsluiter op donderdagavond, in het eigen Philips Stadion tegen Go Ahead Eagles.