Doan is 'Big in Japan', maar nog niet bij PSV: ‘Hij krijgt zijn kans nog’

'Big in Japan, maar nog niet big in Eindhoven.' Zo valt de huidige sportieve situatie van Ritsu Doan ongeveer te typeren. De 21-jarige voetballer is in eigen land net zo populair en bekend als bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooy in zijn beste dagen in Eindhoven, maar sportief wil het bij PSV nog niet helemaal vlotten. ,,Hij zal enig geduld moeten hebben, maar krijgt zeker zijn kans nog", zei trainer Ernest Faber gisteren over zijn positie.