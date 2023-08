Doelpuntenmachine Piroe op weg naar miljoenentransfer, waar PSV nog flink aan meeverdient

Supporters gaan voor het bier, de gezellig­heid én voor PSV naar Graz: ‘Als we zo spelen als vorige week......’

Voor de meeste PSV-supporters was het maandagavond en dinsdag overdag prima toeven in Graz, waar hun club in de derde voorronde van de Champions League actief is. PSV moet in Oostenrijk de prima uitgangspositie van vorige week (een 4-1 zege) zien te verzilveren. Lukt dat, dan speelt de ploeg volgende week in Genève of Glasgow tijdens de play-offs voor het hoofdtoernooi van de UEFA.