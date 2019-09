Doelpuntenmaker Baumgartl wil na Sporting ook van Ajax winnen: ‘Zelfde als Bayern tegen Dortmund’

videoTwee grote wedstrijden in enkele dagen tijd, Timo Baumgartl houdt ervan. Na Sporting (3-2 zege) wil hij ook tegen Ajax hoge ogen gooien met PSV. ,,Het wordt een zware wedstrijd tussen twee hoog geklasseerde ploegen in de eredivisie. We gaan zien hoe het loopt”, zei hij na de winst op Sporting.

Zijn teamgenoten hoeven Baumgartl niet uit te leggen hoe groot de wedstrijd tegen Ajax is. ,,Ik weet het van Duitslands, het is hetzelfde als Bayern tegen Dortmund. Als ik met de jongens van die clubs spreek, zeggen ze altijd: het is voor iedereen een grote wedstrijd, maar het kampioenschap wordt beslist in wedstrijden tegen de kleinere teams. Dan moet je óók winnen. Ajax-thuis is een grote wedstrijd, maar niet beslissend voor de titel.”

De generale tegen Sporting was in elk geval goed voor PSV. Voor Baumgartl was het zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. ,,Een mooie ervaring natuurlijk. We begonnen nog een beetje nerveus aan de wedstrijd, maar daarna scoorden we en hielden we de controle. Na rust kwamen we op 3-1, maar we moeten nog leren om dan de vierde te maken en het duel te beslissen. Maar al met al was het een goede wedstrijd voor ons.”

Instinct

Het ging net al even over de 3-1, Baumgartl was verantwoordelijk voor die goal. Niet zijn eerste in het shirt van PSV, de Duitse verdediger scoorde in de competitie ook al tegen RKC. ,,Deze was nog niet zo makkelijk om erin te schieten. Nick raakte de bal niet en ik moest daarna instinctief handelen en mijn rechtervoet er tegenaan zetten. Ik was blij dat de bal erin vloog”, zei Baumgartl met een grijns. Zondag tegen Ajax weer? ,,Wie weet, maar ik vind het ook goed als iemand anders scoort. Het geeft wel altijd een goed gevoel als je een goal maakt”, besloot hij.