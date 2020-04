Dokter Van Zoest schakelt tussen PSV, ziekenhuis en andere sporten: ‘Laten we voorzichtig blijven’

Quiz | Welke PSV'er maakte het cruciale vijfde doelpunt tegen Vitesse?

29 april Het is vandaag precies dertien jaar geleden dat de eredivisie zijn meest memorabele ontknoping in de geschiedenis beleefde. Koploper AZ had aan een zege in Rotterdam tegen Excelsior voldoende voor de titel, maar de club van Louis van Gaal faalde, waarna Ajax en doelpunt tekort kwam ten opzichte van PSV, dat verrassend met het kampioenschap aan de haal ging. Wat weet jij nog van die legendarische 29ste april 2007? Hoog tijd voor een quiz.