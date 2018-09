Donyell Malen beloond met selectie voor Jong Oranje

Helmond Sport pakt à la PSV een punt bij Jong PSV

31 augustus Op het nippertje gaf Jong PSV vrijdagavond een zege tegen Helmond Sport weg. Na een late 1-0 leken de Eindhovense beloften met een overwinning aan de haal te gaan, maar de Helmondse invaller Jeroen Verkennis wist toch nog een punt voor de Helmonders binnen te schieten. In de laatste seconde van de wedstrijd kwamen de Helmonders door en verdedigde Jong PSV matig, waarna Verkennis scoorde. Even daarvoor had Joël Piroe de 2-0 op het bord moeten zetten, maar hij trof de benen van keeper Stijn van Gassel.