Donyell Malen geeft PSV extra luxe: ‘Hij heeft gevoel voor diepte, kan een bal vasthouden en is supersnel’

Met dertien goals in zijn laatste dertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie was Donyell Malen op het tweede niveau van Nederland al een fenomeen. Nu is dé verrassing van de zomerse transferslotdag van 2017 plots de nieuwe nummer 9 van PSV. Malen had bij zijn invalbeurten allang overtuigd met goals en assists en krijgt van Mark van Bommel ineens een echte kans in de basis. Hij is wéér een speler die bevestigt hoe belangrijk een aanloop in de eerste divisie kan zijn. Met Steven Bergwijn, Pablo Rosario, Malen en in mindere mate Michal Sadílek stond er tegen Willem II een kwartet spelers in de basis dat bij Jong PSV een basis legde voor hun huidige niveau.