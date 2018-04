Donyell Malen is bij Jong PSV sprintbom en topscorer: 'We zullen zien wat dat waard is'

De vader van Donyell Malen ging op z'n negende af en toe rennen met zijn voetballende zoon. ,,Toen kon ik hem al bijna niet bijhouden, maar op z'n veertiende, vijftiende al helemaal niet meer. En ik was best snel", zei hij maandag tijdens de rust van Jong PSV-FC Oss met een lach op De Herdgang. De goalgetter van gisteren moest er na afloop en twee goals later om lachen. Voor rust had hij ook al eenmaal gescoord. ,,Mijn vader was helemaal niet zo snel", zei hij na Jong PSV-FC Oss, waarin hij na drie keer juichen en een paar razendsnelle sprints de man van de wedstrijd was.

Pak rammel

Met dank aan bijvoorbeeld Albert Gudmundsson overigens, die Malen bij de vierde goal van Jong PSV keurig bediende. Hij had zelf kunnen schieten, maar gunde de bal aan Malen. Precies zoals trainer Dennis Haar het zo graag wil zien. ,,We hebben een aantal heel talentvolle aanvallers aan boord. Als ze elkaar iets gunnen en het samen doen, is de kans groot dat ze allemaal een keer aan bod komen. Dat hebben we met ze doorgesproken en het is mooi dat ze het dan ook precies zo uitvoeren." Met Cody Gakpo, Sam Lammers, Malen, Gudmundsson en ook nog de Deen Nikolai Laursen wemelt het van de beloftevolle aanvallers bij PSV. Veel speeltijd in het eerste elftal krijgen ze nog niet, maar in de eerste divisie laten ze mooie dingen zien. Dingen die FC Oss maandag veel te machtig waren. De streekgenoot kreeg met 5-1 een ouderwets pak rammel. Dat het bij Jong PSV maar bij één tegengoal bleef, was ook te danken aan de uitstekend keepende Luuk Koopmans. Hij stopte een penalty en hoefde alleen bij een prachtig schot van Richard van der Venne het doel leeg te maken.